Coppa d'Africa | Onana in panchina | Camerun qualificato al 91° con Wooh

(Di martedì 23 gennaio 2024) Ilbatte 3-2 in rimonta il Gambia e si qualifica agli ottavi di finale ind'come secondo in classifica nel girone C....

Una buona e una cattiva notizia per l’Algeria, una delle big della Coppa d’Africa che finora hanno deluso e che nelle prime due giornate non è ... (infobetting)

Frank Anguissa impegnato in Coppa d'Africa. Il centrocampista del Napoli in campo nel match Gambia-Camerun terminato col successo camerunense per 3-2. Anguissa ha giocato tutta la partita.Appena terminato il match di Coppa d’Africa tra Gambia e Camerun: quest’ultima vince in rimonta con un gol al 91' di Wooh. La nazionale di Zambo Anguissa, dunque, vince lo scontro diretto contro la ...Coppa d’Africa, il Senegal vince ancora e termina il girone in testa mentre il Camerun arriva secondo vincendo l’ultima gara Coppa d’Africa, il Senegal vince ancora e termina il girone in testa mentre ...