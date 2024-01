Coppa d'Africa 2024 | squadre | calendario | date | tabellone e dove vederla in tv

Il Camerun batte 3-2 in rimonta il Gambia e si qualifica agli ottavi di finale in Coppa d'Africa come secondo in classifica nel girone C.... (calciomercato)

Sarà uno scontro diretto per il primo posto quello tra Angola e Burkina Faso , appaiate a 4 punti in testa al gruppo D della Coppa d’Africa dopo due ... (infobetting)

Il video con gli Highlights e i gol di Gambia-Camerun 2-3, match valido per la Coppa d’Africa 2024 . Partita pazza in cui succede tutto nella ... (sportface)

Ismael Bennacer ancora out in Coppa d'Africa. Il centrocampista del Milan, che aveva già saltato la gara contro il Burkina Faso per un problema ai flessori rimediato durante una sessione di ...Sarà sfida quasi fratricida e comunque tutta napoletana in Coppa d'Africa: dopo la qualificazione di Camerun e Nigeria, infatti, Victor Osimhen e Zambo Anguissa si ritroveranno uno contro l'altro, ...Ma come, state per giocare una delle gare di Coppa d’Africa più delicate della vostra storia recente e lei è così tranquillo "Certo" ha risposto lui, "la pressione è tutta dalla loro parte. Sarà una ...