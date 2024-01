Coppa d’Africa 2024 | ottavi di finale | calendario | programma | orari e tv

Leggi su sportface

(Di martedì 23 gennaio 2024) La fase a gironi disi sta per chiudere. Tempo di primi verdetti nell’edizione ospitata dalla Costa d’Avorio. Da sabato 27 gennaio inizieranno glidi. Al via la fase ad eliminazione diretta fino alladi Abidjan, inl’11 febbraio. La diretta tv della competizione è prevista su Sportitalia, ma potrete seguire le partita anche in streaming sul sito e l’app della competizione. Sportface.it vi terrà compagnia con le cronache e le parole dei protagonisti. Di seguito, ecco il quadro deglididi. Sabato 27 gennaio Ore 18:00, Vincitrice girone D – Terza girone B/E/F Ore 21:00, Seconda girone A – Seconda girone C Domenica 28 gennaio Ore 18:00, Guinea ...