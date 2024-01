Controlli antidegrado dei Carabinieri | 2 arresti

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 gennaio 2024) Idella Compagnia Roma Centro, unitamente a quelli del NAS di Roma e del Nucleo Cinofili di S. Maria di Galeria, hanno svolto un servizio straordinario di controllo nel centro storico, tra cui piazza San Silvestro, via del Gambero, via del Corso, via del Tritone, via Poli, piazza di Trevi e vie limitrofe, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dell’abusivismo commerciale e dei reati predatori, in linea con l’azione fortemente voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il bilancio dell’attività ha portato all’identificazione di 150 persone, tra cui due persone arrestate per furto, il controllo di 30 veicoli e l’ispezione di 8 attività commerciali con idel NAS. Nello specifico, due cittadini stranieri, senza fissa dimora, di 20 e 27anni sono finiti in ...