Conti correnti | le spese salgono di più di 100 euro l’anno Scende il tasso di remunerazione

Leggi su open.online

(Di martedì 23 gennaio 2024) La spesa annuale per iaumenta in media di più di 100. Lo fa sapere Bankitalia nella sua indagine sulledel 2022. L’aumento medio è stato di 104, con una crescita del 9,82%. Ovvero circa 9,3rispetto alprecedente. E non solo, fa sapere La Stampa, si tratta del settimo incremento consecutivo. Ma la crescita è più alta di quella dell’inflazione, che nel periodo si è fermata all’8,1%. L’andamento al rialzo vale sia per lefisse che per quelle variabili. Rispettivamente per il 63,4% e per il 36,6% dell’aumento complessivo. Tra lefisse in maggior aumento sono i canoni. Seguite da quelle di gestione e da quelle di emissione di carte di credito, debito e ...