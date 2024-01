Confermato l' ergastolo per il killer di Mastropietro | la mamma | Combattete

(Di martedì 23 gennaio 2024) I giudici della quinta sezione penale hanno rigettato il ricorso presentato dalla difesa di Innocent Oseghale, imputato per l'omicidio e lo stupro di Pamela, la 19enne romana trovata morta, fatta a pezzi e messa in due trolley, a Macerata il 30 gennaio 2018. Nei primi due gradi di giudizio Oseghale è stato condannato all'per omicidio, violenza sessuale, distruzione e occultamemto di cadavere. Nella requisitoria la Pg, Francesca Maria Loy, ha sollecitato il rigetto del ricorso spiegando che la «sussistenza della violenza sessuale si basa sulla prova logica», ribadendo che il ricorso della difesa è da considerare «inammissibile, almeno nella parte in cui la sentenza ha smentito che il rapporto sessuale è avvenuto nel sottopasso, ma nell'abitazione» ed è escluso che si sia «trattato di un rapporto consensuale». Per Oseghale quindi è ...

In questo modo viene dunque confermato l'ergastolo per l'imputato, detenuto nel carcere di Forlì. «È ciò che mi aspettavo da sei anni - ha detto Alessandra Verni, la mamma di Pamela, dopo la sentenza ...La Corte di Cassazione ha confermato l’ergastolo per Innocent Oseghale, unico imputato per l’omicidio di Pamela Mastropietro, uccisa a Macerata il 30 gennaio 2018. I giudici della Suprema Corte hanno ...E’ definitiva la condanna all’ergastolo per Innocent Oseghale, accusato di omicidio e di violenza sessuale in relazione alla morte della 18enne Pamela Mastropietro, uccisa a Macerata il 30 gennaio di ...