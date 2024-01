Concorso docenti infanzia e primaria | verso la prova scritta Abbinamento candidato – sede almeno 15 giorni prima della data LO SPECIALE

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 23 gennaio 2024)ordinario per la scuola dell', le domande di partecipazione sono state presentate entro lo scorso 9 gennaio ore 23:59, adesso si attende il calendario, che potrebbe svolgersi in più giornate. Sono state circa 70.000 le domande presentate ma non si conosce il dettaglio per posto e regione. In ragione delle domande presentate il Ministero ha però modificato l'aggregazione territoriale (Allegato 2) per lo svolgimento delle prove orali. L'articolola...