Comunità Montana | consegnati gli attestati a 26 operatori

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stata effettuata presso ladel Fortore la consegna di 26agliche hanno partecipato ai corsi di formazione organizzati dall’Ente Bilaterale Idraulici Forestali della Campania in collaborazione con Uncem e altri organismi abilitati. In particolare, gli Idraulici Forestali del Fortore hanno partecipato in numero di 5 unità al corso di “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza“, in 4 unità a quello di “Formazione Primo Soccorso” e in 17 unità quello di “Formazione teorico/pratico peraddetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali a ruote e cingoli”. “Esprimo un ringraziamento al presidente dell’Ente Bilaterale e di Uncem Campania Vincenzo Luciano – ha dichiarato il presidente della...