Compleanno Giuseppe Garibaldi al GF | caos fuori la casa | interviene la regia

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 23 gennaio 2024) Oggi, martedì 23 gennaio è ildie, per l'occasione, come accade per i compleanni di tutti i concorrenti, il Grande Fratello organizza una piccola festicciola. A mezzanotte, infatti, gli inquilini dellapiù spiata d'Italia sono usciti in giardino per scatenarsi con balli e momenti goliardici, ma anche per assistere ad uno spettacolo di fuochi pirotecnici. Ebbene, proprio nel bel mezzo di questo momento così divertente, è accaduto qualcosa di inaspettato. Nel dettaglio, infatti, delle persone si sono recate al didelladel GF ed hanno iniziato a gridare delle cose a. Il giovane si è subito reso conto che si trattasse di persone a lui vicine, forse parenti. Ad ogni modo, le persone in questione pare abbiano iniziato ...