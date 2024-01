Como | si fa un selfie con l’amico e poi lo uccide | 43enne confessa

(Di martedì 23 gennaio 2024) Una serata trascorsa insieme, con tanto dipubblicato sui social, è finita in tragedia, a Oltrona di San Mamette, in provincia di. Un uomo di 33 anni, Luca De Bonis, hato di aver ucciso con una coltellataManuel Millefanti, di dieci anni più vecchio. L’omicidio si è consumato nella notte fra lunedì 21 e martedì 22 gennaio a casa di Millefanti. Poco prima di morire, la vittima è riuscita a telefonare a sua madre, chiedendole aiuto e dicendo di essere stato accoltellato da De Bonis. Il 33enne, originario di Appiano Gentile ma senza fissa dimora, era già noto alle forze dell’ordine per fatti di droga: è stato fermato intorno alle 13 di martedì dai carabinieri mentre passeggiava lungo la strada provinciale Lomazzo-Bizzarone. L’uomo ha ammesso di aver uccisodopo una ...

