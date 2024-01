Come invecchiare bene dopo i 50 anni? 5 trucchi da applicare subito

Leggi su termometropolitico

(Di martedì 23 gennaio 2024)capire se stai invecchiando? E conseguentemente,correggere eventuali comportamenti o abitudini scorrette per il proprio organismo? Sono le domande che non pochi over 40 si pongono, al momento di arrivare a quella sorta di giro di boa, rappresentato dal traguardo delle mezza età. Una risposta è stata recentemente data dall’American association of retired persons – AARP, che con uno studio ha infatti indicato quali sono i segnali che indicano che una persona sta invecchiando nel modo corretto, adottando uno stile di vita salutare ed in grado di preservare il proprio apparato di cellule. Di seguito alcuni dettagli interessanti su questa ricerca d’oltreoceano, che potrebbe rivelarsi utile anche per chi vive nel Belpaese....