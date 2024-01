Come ho indovinato la ghigliottina L' eredità | il trucchetto del supercampione | tutto torna

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 gennaio 2024) È lui il vincitore record de L': Daniele Alesini. Settimane fa il 38enne oncologo all'Ospedale Santo Spirito in Sassia ha vinto 190 mila euro che si sono aggiunti ai 95 mila portati a casa in precedenza. In totale, spiega l'ex concorrente del programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni, "sono 285 mila euro e sono ultra felice, non me lo aspettavo. È stata una emozione grande. Può suonare falso ma il fatto di averela parola è stata una felicità e una soddisfazione enorme, corroborata dalla vittoria economica. Non ero mai stato bravo alla, non era nelle mie corde, mentre negli altri giochi me la cavavo meglio". Da qui la domanda sorge spontanea: ma cosa farà con il bottino? "Ho tre bimbi piccoli - spiega intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni - e la casa comincia ad andarci stretta. Voglio comprarne una più ...