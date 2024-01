Come funziona la monetizzazione su X per i content creator

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 23 gennaio 2024) Quando si parla di influencer e, si fa sempre riferimento alle piattaforme (ormai) “classiche” per quel che riguarda le potenzialità di guadagno per ogni singola pubblicazione (post, video o storia): da Instagram a TikTok, senza dimenticare YouTube. Ma perché si parla pochissimo delle possibilità disu X? Il social di Elon Musk ci sta provando in tutti i modi a convincere le personalità “digitali” a utilizzare anche la sua piattaforma. Le evidenze, però, non vanno a suo favore. LEGGI ANCHE > Si può veramente guadagnare stando su X? Il listino degli influencer (per quel che riguarda l’Italia) in base alla piattaforma di riferimento parla chiaro: stando ai dati raccolti da DeRev, il social più remunerativo resta YouTube, seguito da Instagram, TikTok e (più marginalmente) Facebook. Non si parla in nessuna ...