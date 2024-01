Colpo a sorpresa e schiaffo a Inter e Juventus | gode il Milan | chi arriva a giugno

(Di martedì 23 gennaio 2024) L'estate scorsa sembrava fatta con l', qualche settimana fa pareva vicino al Napoli, poi alla, ma nel suo futuro potrebbe esserci il. Lazar Samardzic, 21enne talento cristallino dell'Udinese, sarebbe il principale obiettivo per il centrocampo dei rossoneri. Un affare più perche per gennaio. Negli ultimi giorni di mercato, invece, ilpotrebbe rinforzare la difesa: Clement Lenglet (28 anni) del Barcellona (ma ora in prestito all'Aston Villa) e Tanguy Kouassi (21) del Siviglia sono i principali candidati. In uscita, definito il prestito all'Almeria di Luka Romero (19), potrebbe salutare a titolo temporaneo anche Davide Bartesaghi (18), vicino al Frosinone. Ieri è stato il giorno di visite mediche e della firma di Tiago Djalo (23), difensore portoghese ...

Il Mercato del Cagliari potrebbe decollare definitivamente in vista della prossima settimana. Come confermato nelle ultime ore, gli isolani ... (serieanews)

Il Napoli sta chiudendo per un grandissimo colpo a centrocampo direttamente dalla Premier League: arrivo in Italia ad un passo. Il post partita di ... (spazionapoli)

Il Napoli sembra avere ormai chiuso l'acquisto di Leander Dendoncker con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il pensiero del cronista Paolo Esposito. Il Napoli sta chiudendo per un grandissimo colpo a centrocampo direttamente dalla Premier League: arrivo in Italia ad un passo. Il post partita di ieri sera tra Napoli e Inter è stato ricco di polemic ...