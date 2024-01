Colomba – Partita falsata dal rosso a Simeone

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 23 gennaio 2024) FRANCOA RADIO MARTE: “DAL. MAZZARRI CONOSCE BENE IL 3-5-2, LO PUO’ FARE A NAPOLI”. “Tra Napoli ed Inter è stata unain equilibrio, con l’Inter che ha avuto qualche occasione in più ma aperta ad ogni risultato. L’uomo in meno ha permesso all’Inter di uscire fuori bene sugli esterni creando grossi problemi al Napoli, la cuiè statadall’espulsione di. Le scelte di Mazzarri – ha detto l’allenatore nel corso di Forza Napoli Sempre, in onda su Radio Marte – sono dettate dal momento, la sostituzione di Kvaratskhelia dipende dalla situazione contingente: il georgiano sta facendo meno bene quest’anno rispetto alla stagione passata. Mazzarri conosce bene il ...