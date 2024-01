Col popolo dei trattori tornano in piazza i Forconi L' occhiolino della Lega

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 23 gennaio 2024) Gli agricoltori "autonomi" scendono in. Sulla scia delle manifestazioni dei contadini tedeschi e poi francesi, olandesi e rumeni - contro le politiche agricole e verdi dell'Europa e le scelte dei governi nazionali - anche in Italia ihanno iniziato a bloccare le strade. Dall'Emilia alla Sila, dalla Sicilia a Frosinone, sotto un ampio ombrello di comitati e coordinamenti. Nel calderone finisce un po' di tutto, problemi seri e fesserie: dal taglio ai sussidi per il gasolio alla carne coltivata, dalle farine d'insetti alle tasse, dalla richiesta di sgravi e fermi dei mutui a grottesche teoriecospirazione. Sit-in degli agricoltori a Cinecittà, quartiere a sud est di Roma. Fra i vari attivisti e le diverse sigle, ieri spiccava Andrea Libero Gioia, presidente dell'associazione Resistenza Resilienza Italiana 2020. ...