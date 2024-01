Cina | Zhejiang registra crescita PIL del 6% nel 2023

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 gennaio 2024) Hangzhou, 23 gen – (Xinhua) – La provincia costiera orientale cinese dellohato un PIL in aumento del 6%, superando gli 8.250 miliardi di yuan (circa 1.160 miliardi di dollari) nel, secondo quanto riportato oggi dall’ufficio provinciale di statistica. Il commercio estero di beni della provincia si e’ classificato al terzo posto nel Paese, per un totale di 4.900 miliardi di yuan, traducendosi in unadel 4,6% su base annua. Il commercio con i Paesi partecipanti alla Belt and Road e’ aumentato dell’8,2% su base annua, raggiungendo i 2.550 miliardi di yuan, pari al 52,1% del totale della provincia nel. Il commercio dellocon i mercati emergenti, tra cui l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, il Medio ...