Cina | Xinjiang | distribuiti generi di soccorso a zone colpite da sisma

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 gennaio 2024) Pechino, 23 gen – (Xinhua) – Un totale di 3.740 serie di forniture disono state distribuite alle areedal terremoto nella regione autonoma nord-occidentale cinese delloUygur, ha dichiarato oggi la Societa’ della Croce Rossa cinese (RCSC). I materiali diforniti dalla RCSC includono tende e trapunte di cotone, giacche da esterno e letti pieghevoli, ha dichiarato la RCSC in un comunicato stampa. La filiale dellodella RCSC ha inviato il suo personale per partecipare alle operazioni die salvataggio in corso nelle areedal, si legge inoltre nel comunicato. Un terremoto di magnitudo 7,1 ha colpito la contea di Wushi, nella prefettura di Aksu dello ...