Cina | Xinjiang colpito da terremoto di magnitudo 7 | 1

Le scosse di terremoto sono state avvertite in Cina nella regione dello Xinjiang, in Kirghizistan e in Kazakistan ...nel Xinjiang, Cina. Si stima che circa 39.000 persone abbiano avvertito una scossa molto forte, 363.000 una scossa forte e 2.117.000 una scossa moderata. L’USGS ha emesso un allarme giallo per le ...Secondo la China Earthquake Administration l'epicentro è stato registrato a una profondità di 22 chilometri nella zona montuosa di confine della contea di Wushi, nella regione dello Xinjiang, nella ...