Cina | stanzia 30 mln yuan per soccorsi dopo terremoto nello Xinjiang

(Di martedì 23 gennaio 2024) Pechino, 23 gen – (Xinhua) – Lahato fondi di soccorso per disastri per un totale di 30 milioni di(4,23 milioni di dollari)che oggi undi magnitudo 7,1 ha colpito la contea di Wushi, nella prefettura di Aksu, nella regione autonoma nord-occidentale cinese delloUygur. I fondi,ti congiuntamente dal ministero delle Finanze e dal ministero per la Gestione delle Emergenze, saranno utilizzati per sostenere le operazioni di soccorso in caso di disastri e di salvataggi di emergenza, concentrandosi sulla ricerca e sul salvataggio, sul trasferimento delle persone colpite, sul rilevamento dei disastri secondari, sulla riparazione delle case danneggiate e su altri ambiti. Le autorita’ hanno dichiarato che il ...

La Cina ha stanziato fondi per i soccorsi in caso di disastri per un totale di 50 milioni di yuan (circa 7 milioni di dollari) a seguito di una frana verificatasi nella provincia sud-occidentale cines ...Oggi ci sono le primarie in New Hampshire, il primo Stato americano a dichiarare l’indipendenza dall’Inghilterra nel 1776: mito fondativo di cui da quelle parti vanno orgogliosi. Il 40% degli elettori ...La pace non si può raggiungere inviando armi sul campo di battaglia e continuare i combattimenti significa avere altre vittime civili", ha aggiunto, ribadendo che "la Cina continua a stare ... ha ...