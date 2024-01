Cina | Shanghai | visita a fiera delle lanterne di giardino Yuyuan

L’indice principale CSI300 delle bluechip si trova sui minimi da cinque anni, mentre l’indice Shanghai Composite è salito dello ... Questa non è la prima volta in cui la Cina ha tentato una mossa del ...ANA HOLDINGS INC ha annunciato l’operativo dei voli per l'anno fiscale 2024 (FY2024) per rispondere all’evoluzione e andamento della domanda. L'orientamento strategico dell'esercizio 2023 è stato q [.Otto esemplari del nuovo Tesla Cybertruck verranno esposti in altrettante città cinesi, tra cui Shanghai e Pechino ...