Cina | esportazione di veicoli nel porto di Xiamen 2

(Di martedì 23 gennaio 2024), 23 gen – (Xinhua) – Una foto aerea, scattata da un drone oggi 23 gennaio 2024, mostra ida esportare trasferiti sulla nave ro-ro Anji Sincerity della SAIC nell’area portuale di Dongdu a, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian. Oggi, piu’ di 3.700 auto sono state caricate qui sulla nave. L’imbarcazione partira’ dadomani 24 gennaio diretta verso l’Europa, e si trattera’ del piu’ grande lotto di esportazioni di automobili in partenza daldiin un unico viaggio. Negli ultimi anni, ildie’ diventato un importante hub di spedizione marittima per l’di prodotti a nuova energia. Nel 2023, piu’ di 85.000a nuova energia sono ...

Pechino, 28 nov – (Xinhua) – L’aumento delle esportazioni di pinoli in Cina ha creato opportunita’ di lavoro in Afghanistan , poiche’ centinaia di ... (romadailynews)

Xiamen, 23 gen – (Xinhua) – Una foto aerea, scattata da un drone oggi 23 gennaio 2024, mostra i veicoli da esportare e la nave ro-ro Anji Sincerity della SAIC nell’area portuale di Dongdu a Xiamen, ...Basti pensare alla recente crisi del Mar Rosso oppure all’indagine antidumping sui distillati europei da parte della Cina, aspetti che potrebbero incidere in maniera importante anche sull’export ...Tra l’Italia e la Cina distano esattamente 7.562 km ... parliamo del più grande del mondo e in grado di esportare fino a 2,5 milioni di auto, giusto per citare un altro dato. Considerando questa ...