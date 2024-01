Cicogna in volo per il cantante e la compagna Denise Esposito

Leggi su iodonna

(Di martedì 23 gennaio 2024)inper Gigi D’Alessio, 56 anni: la, 31, è di nuovo incinta. Per la coppia si tratta del secondo figlio insieme dopo Francesco, nato nel 2022. Il, invece, diventa papà per la sesta volta. E dopo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, è stato lo stesso artista a confermare la dolce attesa al microfono di Fiorello durante Viva Rai2!. «Sono incinta!», 5 frasi divertenti per dirlo al ...