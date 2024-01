Ciao ciao Italia | Stellantis va in Marocco

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 23 gennaio 2024) Spesso è difficile non storcere il naso di fronte a incoerenze visibili a occhio nudo. È il caso di chi pretende dare delle lezioni dinità e allo stesso tempo offre esempi che vanno nella direzione opposta. Impossibile non pensare a, una volta eccellenzana e ora sempre più dislocata in giro per il mondo. L’ennesima testimonianza porta la firma di Carlo Calenda: “Sono in possesso di una lettera cheha inviato ai fornitorini, decantando le opportunità di spostare gli investimenti in, dove il gruppo di Elkann è già presente in maniera massiccia. Oltre alla lettera, hanno inviato un dépliant del governo marocchino, che esalta le facilitazioni per l’industria dell’automotive in quel paese. La fuga dall’continua ...