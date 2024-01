Ci vuole coraggio a dire addio ad Amici senza troppe spiegazioni Ma se di mezzo c' è la propria salute mentale | non si può che comprendere la scelta della cantante 24enne Sempre più star e personaggi trovano il coraggio di parlare pubblicamente di depressione

Ce l’ha, ma quasi nessuno lo sa, nè sa dov’è e pochissimi la notano. D’altra parte ci vuole un certo coraggio a chiamare “via” quella stradina di 40 passi (contati da me, per una persona più alta ...Due punti persi piuttosto che uno guadagnato per i galletti che, sul campo dell’Ascoli, non si sono dimostrati in grado di mantenere saldo il risultato che li vedeva – dopo il tiro ...(TeleRama News) La Juventus non vuole correre rischi con Adrien Rabiot e Federico Chiesa. Su Chiesa un minimo di apprensione ma la Juve spera di recuperarlo per l'Empoli o sicuramente per l'Inter a ...