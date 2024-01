Christopher Eccleston | Un' attrice mi ha accusato di averla palpeggiata in una scena perché non le piacevo

Leggi su movieplayer

(Di martedì 23 gennaio 2024) La star di True Detective,, ha rivelato di aver subito degli abusi di potere sul set da parte di un'famosa durante unadi sesso. La star di Doctor Who e True Detective,, ha rivelato di essere statodi "averci provato" da una famosacon cui stava girando unadi sesso.ha descritto l'accusa come un "abuso di potere" da parte della collega. "In passato ho girato unadi sesso con un'molto famosa - non Nicole Kidman, che è davvero una persona fantastica - che ha insinuato, di fronte alla troupe, che stessi cercando di palpeggiarla. Lo ha fattonon le ...