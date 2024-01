Chiara Nasti | mamma bis alle prese con gli ormoni | «Piango sempre | le nausee sono terribili»

Chiara Nasti , oggi lunedì 22 gennaio, compie 26 anni e non potrebbe essere più felice di quanto non sia in questo momento. Infatti, l'influencer è ... (leggo)

Chiara Nasti ha annunciato di essere in dolce attesa del suo secondo figlio. Per celebrare il suo compleanno il marito Mattia Zaccagni le ha fatto una dedica dolcissima. L’influencer Chiara Nasti ha ...Mattia Zaccagni ha scritto una dedica speciale per i ventisei anni della moglie, in cui la ringrazia per essere così speciale.Il messaggio social Giornata speciale quella odierna per Chiara Nasti che spegne 26 candeline. L’influencer, e moglie del bomber della Lazio Mattia Zaccagni, sta vivendo un periodo bellissimo in ...