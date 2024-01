Chi è Perla Vatiero? Età | fidanzato e Instagram

Non che fosse un mistero, ma adesso abbiamo la prova che Perla Vatiero prova ancora qualcosa che va oltre il ‘bene’ per Mirko Brunetti. La gieffina ... (biccy)

Proprio ieri, venerdì 19 gennaio, un ex concorrente del Grande Fratello ha fatto il compleanno: si tratta di Mirko Brunetti. Per l’occasione Perla ... (blogtivvu)

"Questo sarà il mio ultimo festiva consecutivo". Amadeus rompe il silenzio con il settimanale Chi e parla dello stop. Per la prima volta, dopo le tante voci di corridoio sul futuro di Sanremo, mette ...Non è da tutti avere una legge dedicata. Chi è stato a coinvolgerla Veramente sono stato io stesso a chiederla, più e più volte. È dal 1997 che provo a far capire quanto sia assurdo che in Italia non ...Laura Fini è la moglie di Marco Predolin, più giovane di lui di ben ventisei anni. Un distacco generazionale che non ha ...