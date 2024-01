Chi è Margherita Vicario | la cantante candidata all’Orso d’Oro

(Di martedì 23 gennaio 2024) È molto difficile classificare sotto un’unica forma d’arte: artista poliedrica e di talento,non è solo una grandee attrice, ma anche una scrittrice versatilissima. Ora,ha dato sfoggio di tutto il suo talento anche per ciò che riguarda il cinema, non solo a livello attoriale. Scopriamo di più su di lei e sul suo film candidatodi Berlino. Chi èClasse 1988,è un’artista italiana dalle mille sfaccettature: attrice e cantautrice, mixa sonorità, testi e produzioni in un modo particolarissimo, senza lasciare nulla caso. La sua carriera artistica parte dopo il diploma all’Accademia Europea di Arte ...

Il prestigioso ‘Premio Margherita’ dedicato all’astrofisica Hack è stato vinto da Anna Protopapa. L’artista di origine pugliese, ma reggiana ...Suicidio assistito: una giudice chiede l’intervento della Consulta, terza volta in 7 anni. In Veneto bocciata proposta di legge sul fine vita ...Another End, il nuovo film di Piero Messina, verrà presentato in concorso al 74º Festival Internazionale del Cinema di Berlino.