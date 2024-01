Chi è Federico Massaro? Età | biografia e Instagram

Tuttavia, se prendiamo in esame i sondaggi di Reality House, c’è in ogni caso una leggera preferenza per Sergio (al 33%) contro Federico (al 28%). Viste le percentuali non proprio fisse, dovremo ...Grande Fratello, chi è il più votato secondo i sondaggi del televoto non eliminatorio. Andiamo a scoprire nel dettaglio i punteggi ...Martedì 23 gennaio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini ...