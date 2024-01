Cher ricorda Norman Jewison | Addio dolce principe

(Di martedì 23 gennaio 2024), protagonista di Stregata dalla luna, hato con affetto il regista, scomparso pochi giorni fa. La notizia della scomparsa diha scosso il mondo di Hollywood. Sono diversi i ricordi social dedicati al regista e tra i più affettuosi spicca quello di, premiata con l'Oscar alla miglior attrice protagonista nel 1988 per Stregata dalla luna, diretto proprio da. ". Grazie per una delle esperienze più grandi, più felici e divertenti della mia vita. Senza di te non avrei il mio bellissimo uomo dorato" ha scritto su X la cantante, riferendosi alla statuetta assegnatale dall'Academy. Stregati da...

Un editoriale in prima pagina sul Riformista per affondare definitivamente Elly Schlein . L'ex premier Matteo Renzi , ex segretario del Pd oggi leader ... (liberoquotidiano)

La star di Hunger Games Josh Hutcherson ha ricorda to il suo primo casting andato male. Josh Hutcherson è diventato famoso in tutto il mondo grazie al ... (movieplayer)

Marco Tardelli, ex giocatore della Juventus e della Nazionale italiana, ha parlato ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione 'Maracanà' ricordando l'ex campione Gigi Riva che si è spento ieri ...Si tratta di una sperimentazione che rientra in quelle predisposte dal sistema nazionale e non di un allarme reale. Sul display, infatti, comparirà il seguente messaggio: «Test - Questo è un messaggio ..."Ho scritto il brano 'Quando Gigi Riva tornerà' come atto d'amore verso una leggenda del calcio mondiale, un uomo e un fuoriclasse che ha regalato il sogno alla Sardegna e ai sardi". (ANSA) ...