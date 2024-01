Cesari | «Rapuano | su Calhanoglu non è fallo Uguale per Simeone»

Leggi su inter-news

(Di martedì 23 gennaio 2024) La moviola di Grazianodagli studi Mediaset dopo la grande e meritata vittoria dell’Inter in Supercoppa Italiana contro il Napoli. LA MOVIOLA – L’ex arbitro Grazianoanalizza così con la moviola di Napoli-Inter: «La gestione dei cartellini da parte dell’arbitro non mi è piaciuta assolutamente. La prima ammonizione perper me non esiste, non credo sia assolutamente unda ammonizione quindi non possiamo definirla azione potenzialmente pericolosa. Nel secondo giallo c’è un pestone, ma il suggerimento arriva dal quarto uomo che è Di Bello. Probabilmentenon aveva neanche capito che si trattava di, che aveva ammonito cinque minuti prima.viene ammonito in unche per me non è...