Cesarano | “Ho la sensazione che qualcuno all’intervallo abbia detto a Rapuano di cambiare metro”

La SSC Napoli informa che i biglietti per il match Milan-Napoli, in programma domenica 11 febbraio 2024, alle ore 20:45 allo stadio Meazza di Milano, saranno in vendita con le seguenti modalità. I ...Raffaele Auriemma, giornalista, ha commentato su Facebook la sconfitta del Napoli per 1-0 contro l'Inter in finale di Supercoppa Italiana: "L'Inter è una formazione attualmente meglio attrezzata del N ...Rino Cesarano, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Canale 21 dopo la sconfitta del Napoli 1-0 contro l'Inter in finale di Supercoppa Italiana: "E’ molto simile a Pechino nonostante siano ...