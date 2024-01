Cesara si espone su Perla | Stefano | Beatrice e Giuseppe | ma fa degli errori

Leggi su biccy

(Di martedì 23 gennaio 2024) A Pomeriggio 5 Myrta Merlino si è occupata delle anticipazioni del Grande Fratello e tra i temi di cui si occuperà Signorini stasera c’è anche la lite traMiele ee Greta.Buonamici in studio si è schierata a favore delle due ragazze (e non dell’amico di…). “Io trovo molto bello il comportamento di queste due ragazze. Nonostante la situazione confusa, Mirko ea Temptation si sono lasciati e lui si è messo con Greta e poi si sono lasciati tutti, ma tra le due ragazze è sfociata una solidarietà. Si sono dette ‘noi perché non possiamo essere amiche?’ e adesso lo sono. Greta ha riflettuto, ha capito che forse tra Mirko ec’è ancora qualcosa. Due donne che fanno squadra ed è una bellissima immagine. Quindi io approvo questa nuova unione”. Nuova ...