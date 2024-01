Cedolino della pensione febbraio 2024 | novità sull’importo

(Di martedì 23 gennaio 2024) L’INPS sta per pubblicare ildi. Scopriamo lesugli aumenti dell’importo e gli arretrati spettanti. La rivalutazione consentirà di ottenere importi più alti sull’assegno pensionistico per un massimo di 115 euro circa al mese. Vediamo quali sono lepiù interessanti per il mese di. Quali sorprese riserverà ladi? (Informazioneoggi.it)I pensionati possono controllare l’importodiprendendo visione delsul sito dell’INPS, accedendo all’Area Personale MyINPS tramite credenziali ...

L'intervista ad Arianna Mihajlovic a Verissimo: la donna racconta la difficile lotta del marito contro la leucemia ...NewTuscia – ROMA – Hriaperto al pubblico l’ufficio postale di Vignanello, in Via Dante Alighieri,1. Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non app ...Nell’ufficio postale di Langhirano, così come in altri 41 uffici postali della provincia, sono già attivi i servizi Inps per i pensionati, che possono richiedere il cedolino della pensione, la ...