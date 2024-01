“C’è una cuffia…” C’è posta per te | in tv non si vede | il trucco svelato dal postino di Maria De Filippi

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 23 gennaio 2024) C’èper te è tornato in tv con una nuova edizione e le prime puntate non hanno deluso le aspettative: boom di ascolti per lo show del sabato sera diDee, come sempre, storie emozionanti e protagonisti d’eccezioni per sorprendere i destinatari delle buste. A proposito di buste, resta imprescindibile il ruolo dei postini e tra tutti il pubblico conosce ormai benissimo Marcello Mordino. È il più longevo e ora si è raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni. Attore comico palermitano, Marcello Mordino consegna buste perDeda ben 24 anni. “Ho iniziato a fare tv nel 1978, per una rete locale a Palermo, dove vivo. Con un amico facevamo un programma ‘Io vedo CTS’. Facevamo telefonate a caso e siamo diventati abbastanza conosciuti. Poi ho avuto l’opportunità di incontrare ...