“Ce la teniamo forzatamente” Il retroscena sul Pd anti-Schlein scatena il terremoto

(Di martedì 23 gennaio 2024) “Tutti sappiamo di doverci tenere Elly per forza, non possiamo certo cambiare la nostra leader, o presunta tale, alla vigilia di una campagna elettorale così delicata. Certo, in caso di sconfitta, la maggior parte di noi vorrà sostituirla non a spoglio ultimato, ma appena Enrico Mentana leggerà i primi exit poll”. Con queste frasi di un esponente di spicco del Partito Democratico si apre l'articolo del Corriere della Sera dedicato alla solitudine di Elly, eletta appena 10 mesi fa segretaria dem e già con un piede nella fossa, politicamente parlando. Il punto di svolta è rappresentato dalle elezioni Europee di giugno, che potranno rappresentare l'ultimo atto dida leader del partito di sinistra., con la possibile candidatura per Bruxelles, ha causato la rivolta delle donne del Pd. E poi ecco le altre ...