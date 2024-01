“C’è chi è libero di fare i saluti romani | ma per noi non è sicuro organizzare una maratona” | l’accusa di Di Segni Comunità ebraiche

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 gennaio 2024) “In queste settimane, tra rettori, insegnanti, politici, personaggi istituzionali, abbiamo sentito usare parole che riguardano la Shoah, distorte, fuori contesto, ribaltate verso Israele e gli ebrei“. A dirlo è Noemi Di, presidente dell’Unione delleitaliane. Dinon fa nomi, ma la sua sottolineatura rimarca la complessità e la delicatezza necessarie nell’affrontare la Giornata della Memoria di quest’anno. La presidente dell’Ucei si riferisce in particolare “al modo in cui il saluto romano dipende da contesti e circostanze, all’uso del termine genocidio nei commenti sul processo alla Corte dell’Aja“. “E – ha aggiunto – con estremo rispetto, riguarda anche la Chiesa: abbiamo ascoltato appelli che sminuiscono il riconoscimento del 7 ottobre come atto terroristico“. Di, ...