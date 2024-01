CdS – Diretta calciomercato | segui tutte le trattative e gli affari di oggi LIVE

Leggi su justcalcio

2024-01-23 10:41:51 16:08 Frosinone, ufficiale Seck dal Torino I gialloblù hanno ufficializzato l'arrivo dell'esterno: "Il Frosinone Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con la società sportiva Torino Football Club per l'acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Demba Seck. L'attaccante classe 2001 arriva a titolo temporaneo e vestirà la maglia giallazzurra fino al 30 giugno 2024". 15:48 Verona, ufficiale il prestito di Braaf Il calciatore si trasferisce in al Fortuna Sittard: "Hellas Verona FC comunica di aver ceduto – in prestito fino al 30 giugno 2024 – a Fortuna Sittard il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Jayeden Braaf. Hellas Verona FC saluta Jayden e gli augura il meglio per questa nuova esperienza ...