Cavolo cappuccio in padella | un contorno veloce e saporito

(Di martedì 23 gennaio 2024) Ilsaltato inè unprofumato,, ma soprattutto velocissimo da preparare. Siamo in piena stagione invernale, e questo ortaggio trionfa sui banchi del supermercato e del nostro verduriere. È economico e molto benefico, tra le altre proprietà, non tutti sanno che innalza le difese immunitarie. La natura è davvero meravigliosa e perfetta, se ci soffermiamo un attimo a pensare. Proprio ora che fa freddo e il nostro fisico è provato dalle condizioni atmosferiche, offre generosa un alimento che ci aiuta a contrastare l’attacco di virus e batteri. Approfittiamone a man bassa! Con questo piatto, possiamo farne una scorpacciata e si accompagna benissimo a qualsiasi secondo, di carne o di pesce. Semplice,e invitante, ilin ...

È la stagione delle brassicacee, vegetali cucinati e apprezzati dappertutto che risplendono nelle loro sfaccettature diverse e fondano le tradizioni culinarie di tutta Europa. Non è solo ...Scopri come abbinare al meglio a tavola il fragrante cavolo cappuccio: una bomba di gusto con pochissime calorie. Il cavolo cappuccio è una varietà di cavolo caratterizzato da foglie compatte e ...