Castelvenere | incontro in galleria per la chiusura della mostra Cura_MONDO

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSabato 27 gennaio si chiude lacollettiva nellaMondoromulo arte contemporanea di. Per l’occasione nel pomeriggio, dalle 17 è previsto, tra le mura, unsul temacuratela. “L’obiettivo è di creare un confronto informale sull’arte e la cura in modo da cominciare a ricostruire un terreno di coesione e collaborazione per poter riportare al centro del discorso culturale sannita l’arte contemporanea” queste le parole del gallerista Flavio Romualdo Garofano. L’evento è stata un’iniziativa voluta soprattutto dalla curatrice Maria Venditti: ”Ho desiderato che lapotesse ospitare momenti di dialogo, oltre a quello silenzioso e trascendentale con le opere d’arte scelte, ...