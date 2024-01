Castellammare | mamma ricoverata per le botte del marito | 16enne cerca di darsi fuoco

E’ accaduto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli ... ha raccontato la sua vicenda familiare ancora da ricostruire. La mamma del ragazzo era in ospedale. La donna è ricoverata per delle ...Minaccia di darsi fuoco, a 16 anni. E forse dietro il suo gesto c’è una richiesta di aiuto per sua madre, picchiata dal padre. E’ accaduto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove il ra ...Forse dietro il suo gesto c'è una richiesta di aiuto per sua madre, picchiata dal padre. E' accaduto a Castellammare di Stabia ...