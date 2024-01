Caso Pozzolo | il deputato positivo allo stub

Leggi su notizie

(Di martedì 23 gennaio 2024) Si infittisce sempre di più la vicenda relativasparo alla cena di Capodanno, anche perché ilaveva “tracce di polvere da sparo su mani e abiti…” Non si mette bene per niente per Emanuele. Ildi Fratelli d’Italia èall’esamefatto poche ore dopo l’episodio dello sparo alla cena di Capodanno che ha ferito l’elettricista Luca Campana alla gamba. Sull’onorevole, insomma, è stata confermata la presenza di polvere da sparo su mani e vestiti, provenienti sicuramente dalla sua mini pistola che aveva con sé la notte del primo gennaio del 2024 e dalla quale è partito il proiettile che ha ferito il 31enne Luca Campana alla gamba, il genero del caposcorta di Andrea Delmastro, Pablito Morello. Gli esami finali sono giunti alla Procura a Biella e sono ...