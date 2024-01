Caso Pamela | Cassazione respinge ricorso Oseghale | confermato ergastolo

(Di martedì 23 gennaio 2024) . Confermata la condanna per violenza sessuale nei confronti di Innocent, già condannato in via...

La famiglia della ragazza, 'confermare la sentenza'. L'imputato non sarà presente in aula A quasi sei anni dal brutale massacro su Pamela ... (sbircialanotizia)

Il procedimento era tornato ...È definitiva la condanna al carcere a vita per Innocent Oseghale, l'uomo che il 30 gennaio del 2018 ha violentato e ucciso a Macerata la diciottenne Pamela Mastropietro. I giudici ...1' di lettura 23/01/2024 - Confermato l'ergastolo per Innocent Oseghale, accusato di aver ucciso e fatto a pezzi la 18enne Pamela Mastropietro nel gennaio del 2018. L'imputato non era presente in aula ...