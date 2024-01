Caso Maignan | l’Associazione Udinese Club | «Fuori luogo condannare tutti»

(Di martedì 23 gennaio 2024)ha scritto un comunicato dopo la decisione del Giudice Sportivoha pubblicato una nota dopo la decisione del Giudice Sportivo di chiudere lo stadio. Il tutto dopo ildei cori razzisti a Mikenel corso della gara tra i friulani e il Milan. Di seguito il comunicato: NOTA – «Premettiamo che(A.U.C.) ha sempre condannato e sempre lo farà eventuali espressioni di stampo razzista, da chiunque vengano espresse e verso chiunque vengano rivolte ed attende fiduciosa gli esiti delle indagini in corso. Pur consapevoli dell’esistenza del grave problema del razzismo ...

La decisione del Giudice Sportivo dopo i cori razzisti subiti da Mike Maignan in Udinese-Milan. I dettagli Il Giudice Sportivo ha disposto la ... (calcionews24)

Il Giudice Sportivo della Lega Serie A, dopo gli insulti razzisti a Mike Maignan in Udinese-Milan, ha preso una drastica decisione Il Giudice ... (calcionews24)

La Serie A è nel caos dopo i cori razzisti nei confronti del portiere Maignan , in occasione della partita del campionato tra Udine se e Milan. ... (calcioweb.eu)

PORDENONE – “Il provvedimento di disputare una gara a porte chiuse per l’Udinese dopo il caso Maignan – persona prima che grande campione a cui va la massima solidarietà – appare un’ingiustizia ...(ANSA) - TRIESTE, 23 GEN - La Procura di Udine ha reso noto di aver aperto un procedimento penale a carico della persona individuata e denunciata per il reato di incitamento alla discriminazione o ...Cosa sarebbe successo se invece Maignan avesse sentito anche gli insulti dell'uomo ... di sospendere la gara. In caso di assenza delle predette figure, il provvedimento viene assunto dall’arbitro".