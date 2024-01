Casertana | sconfitta immeritata | e la vetta si allontana Cangelosi | “Gara decisa da episodi”

Leggi su casertanotizie

(Di martedì 23 gennaio 2024) Caserta (Alfredo Stella). Incassa la secondadi fila lae perde l’imbattibilità esterna. Scavalcata in classifica da Crotone, Benevento e Avellino, ora la capolista Juve Stabia dista sette lunghezze. Questo in sintesi quanto accaduto al termine della ventiduesima giornata nel girone di pertinenza. Ci si aspettava il riscatto dopo la brutta prova fornita in casa contro il Messina e, al di là del risultato che l’ha vista soccombere, i segnali di ripresa si sono visti. Certo, al termine di una partita giocata a buoni livelli, e contro un Benevento costruito per la vittoria finale, ritrovarsi con un pugno di mosche in mano, lascia l’amaro in bocca, ma tant’è. Al netto anche di un arbitraggio che ha lasciato molti dubbi: vedi il fallo su Tavernelli non sanzionato da cui è scaturito il gol di Berra che ha finito per decidere la ...