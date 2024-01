Carolina di Monaco | 67 anni di eleganza rovinati da Ernst August di Hannover

Leggi su dilei

(Di martedì 23 gennaio 2024)dicompie 67, è nata infatti il 23 gennaio 1957, ed è ancora la più bella del Reame. In ogni fase della sua vita, si è distinta come trend setter, dalla classe innata, ereditata totalmente da sua madre Grace Kelly. È una delle donne più ammirate al mondo che ha un’unica ombra, il maritodidi, compleanno in famiglia (senza Charlene di) Figlia maggiore di Grace Kelly e del Principe Ranieri,diè mamma di quattro figli e nonna di 7 nipoti. È probabile che il suo compleanno lo festeggi in famiglia, circondata dai suoi affetti più cari. In effetti, la Principessa non ama i clamori e solo quando è necessario e lo ritiene ...