Carne coltivata | altra follia Ue Lollobrigida | decida la volontà popolare

(Di martedì 23 gennaio 2024) Sulla possibilità che sia approvata nell'Ue la commercializzazione della "" basata cioè sulla coltivazione di cellule di animali in laboratorio, dovremmo "affidarci alla", invece che sulle attuali procedure previste dal regolamento europeo "Novel Foods". E' quanto ha affermato il ministro dell'Agricoltura, Francesco, parlando con la stampa a margine del Consiglio Agrifish dell'Ue, questo pomeriggio a Bruxelles.L'Italia, l'Austria e la Francia, con il sostegno di di Repubblica Ceca, Cipro, Grecia, Lussemburgo, Lituania, Malta, Romania, Slovacchia e Ungheria, hanno presentato il 18 gennaio un documento comune, che è stato discusso dal Consiglio oggi, in cui si chiede alla Commissione europea molta cautela, l'applicazione del principio di precauzione e nuove ...

Pubblicato il 22 Gennaio, 2024 Arriva anche in Italia la protesta degli Agricoltori , con i trattori per manifestare su diversi temi, dal no alla ... (dayitalianews)

L’ Italia si schiera in Europa con Francia e Austria contro la carne coltivata in laboratorio, che nell’Ue ancora non è autorizzata al commercio. «Le ... (linkiesta)

Ora, infatti, in Europa si è creato un asse di dodici Paesi - guidato da Italia, Francia e Austria - pronto a chiedere all'Ue un supplemento di indagini prima che qualsiasi istituzione comunitaria ...BRUXELLES - Sulla carne coltivata " abbiamo votato in Italia la legge, siamo la prima nazione al mondo che non vieta la ricerca ma applica il principio di precauzione, vietando una commercializzazione ...Bruxelles - Nuovi criteri di valutazione seri, oggettivi e completi da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) con ...