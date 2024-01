Carlo Conti sfida Maria De Filippi? Arriva «nuovo» show di Chiambretti

Leggi su tvpertutti

(Di martedì 23 gennaio 2024) In questo periodo in Rai c'è grande fermento per quanto riguarda l'organizzazione dei palinsesti dei prossimi mesi. Stando a quanto rivelato da DavideMaggio.it, pare proprio che l'azienda stia seriamente prendendo in considerazione l'idea di tornare in onda con Rischiatutto, quizcondotto da, che ha dato luogo ad ascolti sfavillanti durante la messa in onda del 3 gennaio scorso. Proprio per tale ragione, si starebbe valutando di tornare in tv con altre puntate inedite della trasmissione in questione, la quale potrebbe essere collocata proprio al sabato sera, finendo perre, molto probabilmente, C'è Posta per Te diDe. Ma non è tutto. In Rai è previsto anche il ritorno di un conduttore con unoun po' ostico. Rai pronta a tornare ...