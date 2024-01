Carabinieri arrestano 24enne con oltre 4 kg di droga ad Ardea

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 23 gennaio 2024) Blitz per contrastare lo spaccio diadun pusher alle case popolari di Tor San Lorenzo. Sequestro di cocaina ad– ilcorrieredellacitta.comStorie dinel Comune di, dove in queste ore è stato arrestato un giovane spacciatore di 24 anni. Nonostante la giovane età, il ragazzo probabilmente ricopriva un ruolo di predominio sulla piazza di spaccio locale, situata proprio all’interno delle case popolari di via dei Fenicotteri: a dimostrare questa ipotesi, il gran quantitativo di sostanza stupefacente trovata nella casa del pusher.ad: le indagini sulla piazza di spaccio alle case popolari Le indagini deisi sarebbero intensificate nel quadrante ...